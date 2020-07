Soundgarden: ritirate le accuse contro la vedova Cornell

Continua la guerra tra gli ex Soundgarden Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd e Vicky Cornell, vedova del cantante scomparso nel 2017. Oltre alla lite sulle proprietà delle ultime registrazioni di Chris Cornell (che la band vorrebbe terminare e usare per un album posto), da qualche mese l'oggetto del contenderee era il concerto "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell". Nel gennaio 2019 videi tre tornarono assieme a Los Angeles per raccogliere fondi in memore dell cantante. Lo scorso maggio Rolling Stone diede notizia che i tre avevani citato in giudizio Vicky Cornell e la fondazione intitolata a suo marito per "aver usato a fini personali e familiari" l'incasso dell'evento.

I tre membri hanno ritirato la causa, ma solo dopo le minacce del team legale che segue la vedova Cornell, che avevano intentato una contro-causa per diffamazione.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, che ha intervistato il legale della moglie Martin Singer

"Abbiamo minacciato la band sulla base di fatti indiscutibili, sostendendo che le loro affermazioni su Vicky Cornell e sulla Fondazione di beneficenza Cornell da lei gestita erano vergognose e inventate, chiedendo alla corte di sanzionarli per la loro condotta riprovevole. I tre membri hanno ceduto e hanno accettato di abbandonare le loro richieste"

Secondo quanto riportato dalla testata, la band sostiene ancora che tali affermazioni fossero fondate" ma hanno accettato di ritirar volontariamente la causa. La causa sulla proprietà delle registrazioni invece va avanti e non è stata ancora risolta.