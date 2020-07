All'asta la chitarra di Elvis: vale 3 milioni di dollari

La chitarra più importante di Elvis va all'asta: a partire dal 22 luglio, sul sito Gottahaverocknroll, specializzato in memorabilia rock, si potranno fare offerte per la Martin D-18 del 1942 che Elvis ha usato tra il 1954 e 1956.

È definita come "la chitarra delle Sun Sessions", le incisioni nello studio di Memphis che contribuirono alla nascita della leggenda del cantante.

La base d'asta è di 1 milione e 200mila dollari, ma la stima è che possa arrivare a 3 milioni.

Si legge nella descrizione:

Elvis ha utilizzato ampiamente questa chitarra durante le registrazioni negli iconici Sun Studios di Memphis, Tennesse, e durante le esibizioni sul palco durante questo periodo. Elvis è visto suonare la chitarra in molte, molte fotografie di questo periodo.

Elvis ha acquistato la chitarra da O.K., il negozio di strumenti di Houck a Memphis, restituendo la sua Martin 000-18. Decorò il corpo della chitarra con lettere metalliche adesive che formavamo il suo nome "ELVIS". Le lettere "ELVI" rimangono con la "S" è mancante.

L'ampia usura visibile sulla chitarra è la prova del suo considerevole uso da parte di Elvis. Durante questo periodo Elvis ha registrato alcune delle sue canzoni più classiche, canzoni che lo hanno catapultato nella sua inarrestabile ascesa alla fama, tra cui "That's All Right (Mama)", "Blue Moon of Kentucky", "Good Rockin 'Tonight" e molti altri.

La chitarra è attualemenye alla Rock & Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio ed è corredata da molti documenti che ne provano l'autenticità, tra cui varie ricevute e fotografie.