Giovanni Lindo Ferretti: “Ho provato a liberarmi dai concerti ma non ci sono riuscito”

Da qualche tempo a questa parte, ormai, Giovanni Lindo Ferretti fa notizia per il suo pensiero sociale e politico. È una novità solo in parte, come sa chi segue l’ex CCCP, CSI e PGR: ha sempre preso posizioni fuori dal coro. Cosi è nel suo nuovo libro “Non invano”, dove il suo pensiero ragiona sull’impatto dei social media e sulla “accelerazione verso la tabula rasa tecnologica”.

Ma alcune delle pagine più belle del libro sono dedicate alla musica e in particolare ai concerti che continua a fare regolarmente con la formula “A cuor contento”, accompagnato dagli ex-Ustmamò Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi. Ferretti, che da tempo vive nella casa di famiglia in montagna a Cerreto Alpi, racconta che ha provato a smettere di fare concerti, ma non ci è riuscito:

La musica dal vivo, i concerto, hanno scandito la mia vita adulta. Ho provato liberamente a più riprese ma non ci sono riuscito. Dove la mia volontà ha tentennato lasciando un piccolo margine, è bastato poco: una pubblica lettura con l’aggiunta di uno strumento ed ecco ricominciare l’eterno gioco della voce che si fa partitura Ritmo melodia dinamiche, una spaziatura in cui crescere, calare, diluire e compattare. Le parole si lasciano facilmente attrarre dalla musica che può puntualizzarne ed amplificarne il senso fino a schiuderne una concretezza materiale, carnale che può ferire/fare male o lenire le ferite assumendo valenze terapeutiche e taumaturgiche.

e infine, racconta il suo rapporto con la “professione” di musicista, che per lui è piuttosto una dedizione

Non ho mai accettato l’idea di studiare musica e canto, doverose e indispensabile per chi fa della musica una nobile professione. Io osteggiandola ne ho fatto una dedizione. È stata una resa, ne è deriva una profonda serenità sul palco e un non pensarci appena sceso.

L’ultimo album di Ferretti è “Bella gente d’Appennino di madri e di famiglie”, tratto da uno degli spettacoli portato in giro negli ultimi anni