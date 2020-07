Concerti, in Inghilterra da agosto ripartono quelli al chiuso

A partire dal 1 ° agosto in Inghilterra possono ripartire gli spettacoli dal vivo al chiuso, purché con distanziamento sociale: lo ha annunciato il Primo Ministro britannico Boris Johnson ieri 17 luglio, illustrando la a quarta fase delle cinque fasi per la ripartenza degli eventi. La norma riguarda solo l'Inghilterra, non l'Irlanda, la Scozia, Il Galles - dove la materia sarà regolata dai governi locali, e sarà preceduta in questi giorni da sperimentazioni.

"Il settore delle arti dello spettacolo nel Regno Unito è famoso in tutto il mondo e sono lieto che stiamo facendo progressi concreti per riaprire le sue porte al pubblico con le distanze sociali, Da agosto i teatri al coperto, i locali di musica e gli spazi per le esibizioni accoglieranno il pubblico in tutta sicurezza in tutto il paese", ha dichiarato il segretario alla Cultura del Regno Unito Oliver Dowden.

Il governo del Regno Unito nelle scorse settimane ha annunciato un finanziamento di oltre 1 miliardo e mezzo di sterline per il settore delle arti e della cultura.