David Bowie, il film "Stardust" alla Festa del Cinema di Roma

Del film "Stardust" su David Bowie si parla orama da quasi un anno : la prima presentazione sarebbe dovuta avvenire al a New York, Tribeca Film Festival di Robert De Niro, rimandata per la pandemia. Ora il film, dopo un'anteprima digitale per la stampa, verrà presentato anche in Italia: sarà nel cartellone della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 25 ottobre prossimo. Il direttore artistico Antonio Monda ha dichiarato al Corriere:

Da simbolo dell’ambiguità sessuale alla scelta etero, la moglie, la religiosità, non tutti ricordano che al Live Aid recitò il Padre Nostro. Sarà un film sulla scia di Rocket Man su Elton John, ma ancora più bello e intenso

Il film racconta il primo viaggio negli Stati Uniti dell0artista britannico scomparso nel 207: è scritto e diretto Gabriel Range, interpretato da Johnny Flynn, Jena Malone e Marc Maron. Secondo la sinossi ufficiale, “Incontra David prima di Bowie. Una delle più grandi icone della storia della musica. Ma chi era il giovane dietro le molte facce? Nel 1971, un David Bowie 24enne (Johnny Flynn) intraprende il suo primo viaggio in America con l'addetto stampa in difficoltà Ron Oberman (Marc Maron), per poi incontrare un mondo non ancora pronto per lui".

Il figlio dell’artista, il regista Duncan Jones, scrisse su Twitter Il film non ha avuto l'approvazione della famiglia di David Bowie e non conterrà canzoni del musicista britannico.