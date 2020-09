"Pleased to meet you": incontri con le star. Carlos Santana

H visto camerini di tutti i tipi, ma solo in quello di Carlos Santana ho visto una grande foto della Sindone. Era il 1999, subito dopo l’uscita di "Supernatural", l’album con cui Santana è tornato in vetta alle classifiche a ventotto anni dall’ultima

volta. Meravigliosi scherzi del destino.

Santana era raggiante e vagamente spiritato. Raccontò a noi giornalisti che il merito della sua rinascita era dell’angelo Metatron, che gli era apparso in sogno per stimolarlo e assicurargli che l’avrebbe aiutato a ritrovare le frequenze delle radio e del pubblico giovane.

Mentre io e i miei colleghi ci guardavamo per capire se l’ex hippie ribelle di Woodstock ci stesse prendendo in giro, Santana aggiunse un’altra rivelazione: “Qualche mese fa mi trovavo a Autlán de Navarro, un paesino messicano vicino a Tijuana, il luogo dove sono nato senza luce e acqua e dove non ritornavo dal 1955. Ho vagabondato per il paese e poi sono entrato in chiesa. Mi sono inginocchiato, ho

cominciato a pregare e a piangere. Ringraziavo la Madonna di Guadalupe, patrona del Messico, per i doni che mi ha concesso, quando ho sentito chiaramente la sua voce che diceva: ‘Rilassati e respira. Sono fiera di te’. In quel momento mi sono trasformato in un uccello e sono volato verso la statua”.

Sorrisi di circostanza. Poi, il terzo affondo: “Sono sicuro che la mia musica produca cambiamenti nella struttura molecolare degli ascoltatori, rendendoli persone migliori. Le mie canzoni possono alterare il DNA”.

Usciti da quell’incontro, nessuno avrà il coraggio di parlare.

Il testo qui sopra è tratto, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, da "Pleased to meet you - Spigolature pop", il libro di Massimo Cotto pubblicato da VoloLibero, che presenta "duecento artisti ritratti con un flash, con uno scatto rubato".