"Pleased to meet you": incontri con le star. Roger Daltrey

Festival di Montreux, ristorante sul lago. Roger Daltrey racconta il suo disco da solista, tristanzuolo a essere onesti. Il discorso, inevitabilmente, scivola sul grande Keith Moon, il batterista degli Who che aveva trasformato gli eccessi in normalità.

Fioriscono infiniti aneddoti.

Daltrey racconta di quella volta, in hotel, fine anni Sessanta.

Pete Townshend è nella stanza di Keith Moon quando gli viene voglia di andare in bagno. Chiede il permesso a Keith e si sorprende della reazione dell’amico, perché il suo volto si è illuminato in un grande sorriso.

Townshend pensa che Keith è davvero strano, sembra felice che un altro veda il bagno della sua stanza, eppure i bagni delle camere d’albergo sono tutti uguali, almeno quelli delle suite. Pete va in bagno, ma non lo trova.

Nel senso che c’è la camera, il lavandino, la vasca, gli asciugamani e l’accappatoio, ma non c’è la tazza. Al posto del gabinetto c’è un enorme buco.

Townshend esce e chiede a Keith: “Gesù Cristo, cos’è successo qui?”.

Moon risponde: “Oh, niente, volevo provare le mie piccole bombe a mano. Sono fantastiche”.

“Fantastiche?”, ripete Townshend.

“Sì, non distruggono tutto, ma solo quello che vuoi distruggere. Sono molto potenti. Mi sa che le userò tutte.”

Townshend è terrorizzato: “Come tutte?”, chiede. “Quante ne hai?”

Il sorriso di Keith Moon è ora una luna piena: “Cinquecento!”

Il testo qui sopra è tratto, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, da "Pleased to meet you - Spigolature pop", il libro di Massimo Cotto pubblicato da VoloLibero, che presenta "duecento artisti ritratti con un flash, con uno scatto rubato".