Inaffondabile Ozzy: l’ex Black Sabbath sta lavorando al nuovo album

Oscillando tra il progetto di un ritorno in TV con una serie sui fenomeni paranormali e il domandarsi come sia possibile che sia ancora vivo Ozzy Osbourne non si ferma e, nonostante i seri problemi di salute affrontati negli ultimi anni, torna a fare musica a pochi mesi di distanza della pubblicazione della sua ultima fatica discografica, “Ordinary Man”. La moglie dell’ex Black Sabbath, Sharon, nei mesi scorsi aveva fatto sapere che il cantante britannico stava ogni giorno meglio ed era stata sempre lei ad annunciare l’arrivo di “Ordinary Man”. Sembra che anche il suo ideale seguito debba essere anticipato alle platee da Sharon, che ospite del podcast “Wild Ride!” di Steve-O ha raccontato: “Sta iniziando il suo secondo album con Andrew Watt adesso. Non lo si può fermare. Lo sta facendo”.

L’impegno non è il solo che aspetta Ozzy. Dal prossimo mese di ottobre infatti la voce di “Crazy Train” dovrebbe riprendere il suo tour d’addio alle scene con una serie di date sui palchi internazionali che lo porteranno anche in Italia, il 19 novembre, all’Unipol Arena di Bologna. A questo proposito, Sharon ha commentato: “Ozzy dice che fino a che le performance vanno avanti deve finire in questo modo”. Ha aggiunto ancora la moglie di Ozzy: “Perché questo era il suo tour d’addio al quale si stava dedicando prima dell’incidente ma aveva davanti ancora un anno di questo tour e c’erano posti venduti per il prossimo anno ma l’incidente ha fermato tutto. Ma lui ha detto che vuole finirla così, finirà in questo modo. E tornerà fuori. E anche se fosse un solo gigantesco show per dire addio, lo farà”.

Per Ozzy quello dedicato alla sua carriera solista non è stato l’unico tour d’addio in cui il cantante si è imbarcato negli ultimi anni. Il 7 febbraio del 2017 è infatti andato in scena l’ultimo concerto della band di Ozzy, i Black Sabbath: il live ha segnato, nella città natale del gruppo, Birmingham, la fine del tour d’addio della storica formazione dopo circa cinquant’anni di carriera.