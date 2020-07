Eddie Vedder, esce la cover dei Ramones con i Supersuckers: video

Proposta per la prima volta dal vivo nel 2015, è stata ufficialmente pubblicata oggi, 17 luglio, la cover di “I Believe In Miracles” dei Ramones realizzata dai Supersuckers con, come ospite, il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder. L’occasione che ha visto il rocker statunitense raggiungere sul palco la band di Eddie Spaghetti è stata un concerto benefico andato in scena a Seattle il 18 giugno 2015 per dare supporto a Spaghetti nella sua lotta contro il cancro. Vedder è salito sul palco durante il bis. Potete ascoltare la cover qui:

"I Believe in Miracles" è la traccia d’apertura di “Brain Drain”, undicesimo album in studio dei Ramones. È stata scritta da Dee Dee Ramone e Daniel Rey. Nel caso vogliate riascoltare l’originale, eccola:

Ricordando quell’episodio e più in generale la sua malattia Eddie Spaghetti ha detto, riferisce il magazine britannico New Musical Express: “In qualche modo Eddie era venuto a sapere della mia diagnosi di cancro e ha sparso la voce che avrebbe voluto venire al concerto e magari fare qualcosa con la band. Specialmente con la battaglia imminente che stavo per intraprendere con tutta la paura del cancro. La canzone era molto toccante”. Ma la voce di “Sociey” non ha dato una mano al cantante della band dell’Arizona solo prendendo parte allo show ma anche offrendogli il proprio sostegno economico individualmente. Si legge su NME: “Dopo lo spettacolo Vedder ha parlato con me a lungo e mi ha dato dei consigli per curare la mia malattia”. Prosegue ancora Spaghetti: “È stato di grande aiuto nel mettermi in contatto con un team di supporto di medici e ospedali ai quali probabilmente non avrei avuto accesso senza la sua assistenza”. Vedder ha poi firmato, racconta il cantante, un assegno per dargli una mano. “Sarò per sempre in debito con lui”, ha concluso Spaghetti.