Emis Killa e Jake La Furia, a settembre l'album collaborativo '17'

Emis Killa e Jake La Furia uniscono per la prima volta le forze per un album collaborativo, dal titolo “17”, in uscita il prossimo mese di settembre: il disco sarà anticipato il 24 luglio dal singolo “Malandrino”. Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome all’anagrafe di Emis Killa – e il rapper già tra le fila dei Club Dogo hanno già incrociato le loro strade in passato per brani come, tra gli altri, “Di tutti i colori”, “Non è facile” e “Fuoco e Benzina”.

Il rapper di Vimercate, classe 1989, è discograficamente fermo al suo quarto album, “Supereroe”, uscito nel 2018. Quanto a Francesco Vigorelli, il rapper ha dato alle stampe nel 2016 il suo “Fuori da qui”, secondo disco solista di Jake La Furia.