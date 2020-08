"Pleased to meet you": incontri con le star. Pupo

Siamo nel luglio del 2002, sono a Giffoni Valle Piana per presentare il Giffoni Music Concept, in coppia con Rosita Celentano. Si sa che i dopocena fino all’alba sono i momenti del racconto. Prima Rosita mi confida che suo padre, quando era all’apice della popolarità, aveva l’abitudine di fare i suoi bisogni

corporali al centro del camerino, sul pavimento, prima di salire sul palco. Un modo come un altro, immagino, per dire: “Tanta merda”.

Poi è il momento di Pupo e del suo manager, che raccontano di quella volta al Sud che sono passati alla cassa al termine dello spettacolo.

Il promoter locale ha in mano delle mazzette legate con un elastico e in ciascuna c’è, o almeno così dice, un milione di lire. Il compenso previsto è di sei milioni.

Il promoter comincia a contare: “Uno, due, tre, cinque e sei...”.

Il manager di Pupo: “Ma, scusa, hai saltato il quattro...”.

Il promoter, stupito: “Vuoi forse dire che non so contare? E allora contiamo di nuovo. Uno, due, tre, cinque e sei”.

Il manager di Pupo: “Cosa fai, mi prendi per il culo? Hai di nuovo saltato il quattro”.

Il promoter ora si mostra infastidito. “E minchia, mi stai offendendo. E va bene, contiamo ancora una volta. Uno, due, tre...”

Pausa a effetto.

“... Quattro...”

Pausa a effetto.

Il manager di Pupo: “Oh, hai visto, così va bene. Ti eri confuso”.

“... E sei.”

Il manager di Pupo: “Ascolta, mi sono stancato di questa farsa”.

In quel momento si apre la porta ed entrano due persone, quella dietro sta puntando una pistola alla testa di chi è davanti. Attraversano tutta la stanza ed escono da un’altra porta, senza dire una sola parola.

Il promoter locale, con un sorriso: “Che dici, contiamo di nuovo?”

Il manager di Pupo: “No, mi fido. Grazie e arrivederci”.

(da raccontare con inflessione siciliana).

Il testo qui sopra è tratto, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, da "Pleased to meet you - Spigolature pop", il libro di Massimo Cotto pubblicato da VoloLibero, che presenta "duecento artisti ritratti con un flash, con uno scatto rubato".