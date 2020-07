Addio a Zizi Jeanmaire, la star del music-hall parigino

È venuta a mancare oggi, 17 luglio, Zizi Jeanmaire, al secolo Renée Marcelle Jeanmaire, ballerina e cantante francese nota soprattutto come star del music-hall parigino e, in particolare, per il suo numero "Mon truc en plumes" nell’abito nero con le piume rosa di Yves Saint-Laurent, ma anche per il suo ruolo di protagonista nel balletto “Carmen” di Roland Petit, coreografo con il quale Zizi Jeanmaire ha a lungo collaborato e si è unita in matrimonio nel 1954. L’artista ha fatto la sua comparsa anche in una manciata di film e ha inciso diverse canzoni, incluso il brano che porta il titolo del suo più celebre numero.

Nel 1962 fu ospite fissa della trasmissione televisiva italiana "Studio Uno".

Caricamento video in corso Link

Zizi Jeanmaire aveva 96 anni e a divulgare la notizia della sua dipartita è stata la famiglia della ballerina, che ha fatto sapere che al momento della morte si trovava nella sua residenza svizzera.