Vasco è al lavoro su un nuovo album. L’annuncio: ‘Uscirà l’anno prossimo’

💣 ANTEPRIMA ABUSIVA ASSOLUTA☝️💥 Estratto ESPLOSIVO (resterete senza fiato 🤪😎) dell’intervista rilasciata a #lucavaltorta per #robinson_repubblica in edicola domani 👇👇 Cosa stai facendo e che cosa farai questa estate? “Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. “Evviva!” (ride e si alza allargando le braccia). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare?”. E come sta andando? “Bene, sta nascendo a poco a poco: ci sto già lavorando da un po’. Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album”. • • #vascorossi #il_blasco_fan_club #musica #ilgeniodizocca #ilredeglistadi #fuckcovid #newalbum #vascorossinews #grandinovità #restarevivisanielucidifinoal2021 #robinsonrepubblica #lucavaltorta