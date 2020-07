Il “Nightswimming” di Bruce Springsteen: “Adoro nuotare di notte… nudo”

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di “Summertime, summertime”, nona puntata di “From my house to yours”: l’episodio era dedicato al’estate, e il Boss ha sciorinato una serie di aneddoti inediti niente male per introdurre le sue canzoni dell’estate, sulla scia dell’autobiografia “Born to run”.

Uno dei più belli e toccanti è stato raccontato dal Boss per introdurre “Nightswimming”, il capolavoro dei R.E.M. (da “Automatic for the people”, ’92) dedicato ai ricordi dell’estate e dei tuffi notturni. E sì, li ha fatti anche il boss, che ha raccontato che le nuotate di notte vanno fatte rigorosamente nudi: una purificazione spirituale.

Ecco il racconto del Boss:



Non c'è niente come il mare di notte. Quando l'acqua è leggermente più calda dell'aria, anche se l'aria è umida dopo una giornata di 35 gradi. Dio, adoro nuotare di notte. È tutto oscurità e mistero. È il vuoto. E deve essere fatto da nudi. Vestiti sulla spiaggia, per favore. Fai questo, e mio pellegrino, sarai purificato. L'aria della sera, un bacio sulla spiaggia o un asciugamano asciutto non saranno mai più così belli. La camminata verso l'auto sarà piena di grazia stellata e non la dimenticherai mai. E una volta che colpisci l'acqua, sarai coperto dalla bellezza sbocciante della tua giovinezza, non importa quanti anni hai. E chiunque tu sia con te, lo ricorderai per sempre.

ecco la canzone dei R.E.M. che ha ispirato questi versi al Boss