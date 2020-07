Pink Floyd, ‘Sorrow’ live a Knebworth nella playlist di rarità: ascolta

“Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”, la selezione musicale di canzoni e tracce rare della leggendaria band britannica in continuo aggiornamento, accoglie oggi - 17 luglio - un nuovo pezzo. La playlist che presenta rarità e brani meno conosciuti del repertorio dei Pink Floyd si arricchisce della versione dal vivo di “Sorrow”, proposta live dal gruppo di “The dark side of the moon” a Knebworth, in Inghilterra, nel 1990. Il brano tratto dall’album della band un tempo guidata da Roger Waters e David Gilmour “A Momentary Lapse of Reason” del 1987, è stato eseguito dai Pink Floyd il 30 giugno 1990 in occasione dell’edizione speciale del festival di Knebworth, caratterizzata - oltre alla performance della storica formazione inglese - dalle esibizioni di, tra gli altri, Eric Clapton, Paul McCartney, Dire Straits, Elton John e Genesis. Sul palco dell’evento tenutosi a Knebworth, il gruppo britannico ha proposto dal vivo anche le prime cinque parti di “Shine On You Crazy Diamond” e “Money” con Candy Dulfer, “The Great Gig in the Sky” con Clare Torry, “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb” e Run Like Hell.

La versione live di “Sorrow” del 1990, con il suono restaurato, è stata pubblicata nel cofanetto “The Later Years” del 2019 ed è ora inclusa nella playlist “Syd, Roger, Richard, Nick and David – An Evolving Pink Floyd Playlist”.

Dalle 18 (ora italiana) di oggi, il pezzo aggiunto all'elenco dei brani riproposti nelle ultime settimane sarà disponibile anche su YouTube, nel video riportato di seguito.