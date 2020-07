Paul McCartney: ‘Lavorare in studio con Ringo Starr è stato come ai vecchi tempi’

Paul McCartney e Ringo Starr hanno lavorato insieme su una nuova versione di “Beautiful Night”, brano tratto dall’album del 78enne cantautore britannico “Flaming Pie” del 1997, che il prossimo 31 luglio tornerà sul mercati in edizione super deluxe.

In un comunicato stampa, disponibile sulla piattaforma Pressparty.com, McCartney ha raccontato com’è nata la collaborazione con l’ex batterista dei Beatles che ha portato a un nuovo video musicale - disponibile dalle 18 (ora italiana) di oggi, 17 luglio, nella clip riportata di seguito - e al nuovo Ep di “Beautiful Night”.

Narrando di come lui e Ringo Starr sono tornati a lavorare insieme in studio di registrazione, Paul McCartney ha detto:

“Per anni ho detto a Ringo che sarebbe stato bello fare qualcosa, perché non abbiamo mai lavorato molto insieme dopo i Beatles. Una sera Jeff (Lynne) ha suggerito: ‘Perché non chiami Ringo?’ E ho detto ‘OK’. È successo e basta”.

McCartney ha aggiunto:

“Avevo questa canzone, ‘Beautiful Night’, che avevo scritto parecchi anni fa. Mi era sempre piaciuta ma sentivo di non avere la versione giusta. Così l’ho tirata fuori quando è arrivato Ringo e subito è stato come ai vecchi tempi. Mi sono reso conto che non lavoravamo insieme da così tanto tempo, ma era davvero bello, come è sempre stato”.

L’ex Beatle, raccontando che con il già addetto ai tamburi dei Fab Four ha apportato alcune modifiche alla versione originale di “Beautiful Night” e insieme a lui ha dato vita a diverse jam sassion in studio di registrazione, ha narrato: “Lavorare con Ringo è sempre un’ottima cosa. Vale sempre la pena. È sempre divertente”. Ha continuato dicendo: “Quando non ero dietro al microfono, nelle pause da solista e cose così, mi giravo e lo guardavo suonare la batteria. E pensavo: ‘Dio mio, quanti ricordi, lui alla batteria e io al basso, c'è tutta la vita che ci sta passando davanti”.

McCartney ha poi spiegato: