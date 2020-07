Bruce Springsteen: un nuovo album dal vivo con il meglio della produzione acustica

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo capitolo delle "The live series” che, intitolato “Stripped down” e disponibile sulle piattaforme di streaming, raccoglie diverse versioni acustiche dal vivo registrate durante vari concerti del Boss, che hanno visto il rocker del New Jersey esibirsi da solo o con la E Street Band.

Il nuovo volume delle "The live series” include, tra gli altri, il brano “Soul driver”, presentato live da Springsteen durante uno dei due show tenuti nel 1990 dal Boss, da solo e in acustico, presso lo Shrine Auditorium di Los Angeles per raccogliere fondi da devolvere al Christic Institute, un'organizzazione no-profit.

Ecco le canzoni incluse in "The live series: stripped down”:

- Dancing In the Dark - Live at Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA - 10/13/1986

- Seeds - Live at Shoreline Amphitheatre, Mountain View, CA - 10/13/1986

- Born to Run - Live at Madison Square Garden, New York City, NY - 05/23/1988

- Soul Driver - Live at The Shrine, Los Angeles, CA - 11/16/1990

- Bobby Jean - Live at King's Hall, Belfast UK - 03/19/1996

- Adam Raised a Cain - Live at St. Rose of Lima School, Freehold, NJ - 11/08/1996

- Youngstown - Live at King's Hall, Belfast UK - 03/19/1996

- Independence Day - Live at Paramount Theatre, Asbury Park, NJ - 11/24/1996

- Two Hearts - Live at St. Rose of Lima School, Freehold, NJ - 11/08/1996

- When You're Alone - Live at Paramount Theatre, Asbury Park, NJ - 11/24/1996

- The River - Live at Van Andel Arena, Grand Rapids, MI - 08/03/2005

- Cynthia - Live at Schottenstein Center, Columbus, OH - 07/31/2005

- This Hard Land - Live at Hovet, Stockholm, Sweden - 06/25/05

- All That Heaven Will Allow - Live at Sovereign Bank Arena , Trenton, NJ - 11/22/2005

- Empty Sky - Live at Sovereign Bank Arena , Trenton, NJ - 11/22/2005