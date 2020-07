Charli XCX, in arrivo un documentario sull’album realizzato in quarantena

La cantautrice britannica ha annunciato l’uscita di un documentario sulla realizzazione dell’album “How I'm feeling now” (leggi qui la nostra recensione), l’ultima fatica discografica di Charli XCX, che ha lavorato all’ideale seguito di “Charli” durante la quarantena, collaborando con altri musicisti e produttori attraverso la piattaforma Zoom.

Come riportato da Variety, il documentario si intitolerà “6ft Apart” e, diretto da Bradley&Pablo - duo già dietro la macchina da presa per i video di diversi artisti come, tra gli altri, Harry Styles e Rosalía -, è stato realizzato durante le lavorazioni del più recente disco della voce di “Boom Clap”.

“Mi è sembrato naturale documentare me stessa mentre lavoravo su questo album”, ha raccontato Charli XCX a Variety. La cantautrice britannica, parlando del documentario - la cui data di uscita non è ancora stata annunciata - ha aggiunto: “Non credo di aver mai fatto musica in una situazione così unica: essere così logisticamente lontana dai miei collaboratori, ma affrontare esattamente la stessa cosa, scrivere canzoni sul mio rapporto con il mio ragazzo seduto nella stanza accanto, stabilire un legame con i miei fan in modo così intenso e creativo, mi è sembrato abbastanza travolgente e commovente allo stesso tempo. Quindi ho deciso di filmare tutto. Perché non aggiungere altra pressione a quella di fare un album estremamente personale, entro un periodo di cinque settimane, posizionando un sacco di telecamere puntate sulla mia faccia e zoomando sulla mia personalità e sulle mie insicurezze?”