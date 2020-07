TikTok assediata: ma stavolta l'attacco arriva da Instagram...

Se la pressione che subendo in termini politici negli Stati Uniti dovuta ai legami della casa madre ByteDance con il governo cinese (poi tramutatasi anche in alcune prese di posizione e bandi commerciali) non fosse già abbastanza, sembra che per TikTok stia per aprirsi un nuovo fronte, in questo caso puramente competitivo e di caratura non trascurabile.

Secondo un servizio di NBC, sarebbe prossimo il debutto di "Instagram Reels" in 50 mercati internazionali, dopo una lunga fase di incubazione e test portata avanti nell'ultimo anno in Germania, Francia e Brasile. Reels è una nuova funzione che consente agli utenti di Instagram di produrre e postare brevi clip video da 15 secondi ciascuna, accoppiandole poi con una micro-colonna sonora. Video + musica, tutto straordinariamente simile al modello di TikTok con l'aggiunta che i reels possono poi essere condivisi come stories.

Se l'indiscrezione si rivelasse accurata, la mossa di Facebook (proprietaria di Instagram) sarebbe coerente con quella filtrata un paio di giorni fa, secondo cui sarebbe imminente per la big tech dei social media anche l'ingresso in pompa magna sul fronte dei video musicali, in un'azione che porterebbe a maturazione la strategia che di Mark Zuckerberg aveva battezzato tempo addietro video first.