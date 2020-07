Novità in arrivo per Marilyn Manson?

Cosa bolle in pentola per Marilyn Manson? Il cinquantunenne cantante e performer di Canton, Ohio, ha pubblicato un enigmatico post sui propri canali social ufficiali: come didascalia a una sua foto in primo piano l'artista ha indicato semplicemente "Never-ending Astral Vampire [traducibile più o meno con 'vampiro astrale infinito']. Preparatevi".

L'intervento è stato commentato da alcuni nomi familiari ai fan dell'artista, come quelli del chitarrista John 5 e della compagna di Brian Hugh Warner, la fotografa Lindsay Usich e il produttore Shooter Jennings: nessuno, tuttavia, ha voluto - ho potuto - fornire indizi relativi alla misteriosa uscita del cantante.

Manson, discograficamente fermo a "Heaven Upside Down" del 2017, alla fine dello scorso mese di aprile aveva fatto sapere di aver finito il suo undicesimo album di inediti in studio: la rivelazione - indiretta - era stata fatta da Jennings con un post sul suo canale Instagram ufficiale - "Sto solo aspettando che questo capolavoro venga pubblicato" - al quale aveva risposto lo stesso Manson con "Album capolavoro finito. La merda diventerà reale".

Tra gli impegni extra-musicali di Warner più recenti c'è la partecipazione in veste di attore alla produzione di "The New Pope", la serie televisiva di Paolo Sorrentino prodotta da Sky, Canal+ e HBO dove l'artista - nella quarta puntata della stagione - interpreta sé stesso in un incontro con il Papa portato sul set da John Malkovich.