PJ Harvey, a settembre la riedizione (con inediti) di 'To Bring You My Love'

A venticinque anni dall'uscita, avvenuta nel mese di febbraio del 1995, "To Bring You My Love" - il terzo album di PJ Harvey considerato da critica e fan il primo grande successo della cantautrice di Bridport, Gran Bretagna - tornerà sui mercati in una nuova versione: come già successo per i suoi predecessori "Dry" e "Rid of Me", l'album sarà reso nuovamente disponibile in vinile. Contestualmente alla versione LP sarà commercializzata - sia come 33 giri che come CD - anche la compilation "To Bring You My Love - Demos", contenente bozze, provini e versioni alternative registrate durante le session del disco. Come anteprima è stata resa disponibile la demo di "Down by the Water", primo estratto dall'album pubblicato all'epoca.

Co-prodotto da Flood (precendentemente al servizio di, tra gli altri, U2, Depeche Mode e New Order) e John Parish, "To Bring You My Love" fu registrato grazie ai contributi di una manciata di ospiti speciali come - tra gli altri - Joe Gore, Jean-Marc Butty e l'allora Bad Seeds di Nick Cave Mick Harvey. Il disco fu accolto con grande entusiamo sia dalla stampa specializzata che dalle TV tematiche: il video della stessa "Down by the Water" riuscì a entrare nell'alta rotazione nel palinsesto di MTV USA.