Skunk Anansie, in arrivo l'autobiografia di Skin

E' stata battezzata "It Takes Blood & Guts" l'autobiografia che la leader degli Skunk Anansie Skin pubblicherà il prossimo 24 settembre. "Come donna di colore e omosessuale che canta rock, Skin è una forza imperdibile, specialmente all'inizio della carriera della sua band", si legge nella presentazione del libro diffusa alla stampa britannica: "Ha dovuto lottare per il successo, e ancora oggi lo fa. Il libro racconterà la storia della sua infanzia difficile a Brixton, della lotta contro la povertà e il pregiudizio, spaziando dai primi passi con il gruppo al successo planetario, passando dall'impegno come attivista sociale e culturale nel sostenere i diritti della comunità LGBTQ+, delle donne e dei giovani nel settore dell'arte e della musica", diventando "una delle donne più influenti del rock britannico".

Il volume è stato compilato dalla cantante della band di "Post Orgasmic Chill" insieme a Lucy O'Brien, giornalista in passato già in forze nell'organico del New Musical Express da sempre interessata al ruolo delle donne nel mondo della musica.

"La gente adora se un bianco si mette a cantare soul, e lo fa diventare famoso. Se sei bianco e vuoi fare il rapper, magari avrai qualche difficoltà all'inizio, ma c'è sempre la possibilità che tu possa diventare il più grande rapper del mondo. Al contrario, però, questa cosa non funziona. Quando ho iniziato a cantare rock, mi è stato detto che non stavo facendo la musica della mia gente", aveva dichiarato Skin a Cos la scorsa estate: "Di recente un giornalista mi ha chiesto: 'E' stato difficile, per te, essere una donna di colore e fare musica per bianchi'?. Gli avrei chiesto: 'Quale credi sia la musica dei bianchi?'. Il rock viene dal blues, l'elettronica dalla disco. Ho pensato: 'Accidenti, credono davvero che sia roba loro. E' come se noi, in merito, non avessimo avuto nessuna influenza'".

Caricamento video in corso Link

Sempre lo scorso agosto Skin si era espressa piuttosto polemicamente - definendosi "molto irritata" - nei confronti di Beyoncé, che aveva sostenuto di essere stata "la prima donna di colore a essersi esibita a Glastonbury come headliner" [al festival britannico gli Skunk Anansie si erano esibiti sul palco principale nel 1999, Beyoncé nel 2011].