Stasera in TV: "Techetechetè", i cantanti e le canzoni, la scaletta

Questa sera dalle 20,30, nel corso del consueto appuntamento su Rai Uno con "Techetechetè", il programma costruito scegliendo materiali spesso rari o comunque poco visti delle Teche RAI, che il giovedì ha come tema "Juke Box", e oggi in particolare ha come titolo "Amore che vieni, amore che vai", potremo vedere e ascoltare questi cantanti e queste canzoni.

Alida Valli, "Ma l'amore no" ("Il Musichiere", 1959)

Arisa, "Malamorenò" ("Festival di Sanremo", 2010)

Pooh, "Tanta voglia di lei" ("Speciale 3 milioni")

Lucio Dalla, "Anna e Marco" ("La bella e la bestia")

Umberto Tozzi, "Ti amo" ("Buon Anno 1977")

Luigi Tenco, "Mi sono innamorato di te" ("Incontro con Luigi Tenco", 1966)

Ornella Vanoni, "Mi sono innamorata di te" ("Musica musica")

Roberto Vecchioni, "Mi sono innamorato di te" ("Senza rete")

Memo Remigi, "Innamorati a Milano"

Nada, "Amore disperato" ("Discoring", 1983)

Il Volo, "Grande amore" ("Festival di Sanremo", 2015)

Fabrizio De André, "Amore che vieni amore che vai" ("Incontro con...", 1969)

Matia Bazar, "Per un'ora d'amore"

Ron e Tosca, "Vorrei incontrarti fra cent'anni" ("Festival di Sanremo", 1966)

Giorgio Gaber, "Non arrossire" ("Senza rete")

Caterina Caselli, "Sono bugiarda"

Mina, "Vorrei che fosse amore" ("Canzonissima", 1968)