Pink Floyd, 'Coming Back To Life' aggiunta alla playlist di rarità. Ascolta

Prosegue la selezione di rarità e brani meno conosciuti del proprio repertorio che gli ormai disciolti Pink Floyd stanno proponendo da ormai qualche settimana a questa parte ai propri fan attraverso i propri canali social: l'ultima composizione rilanciata dalla storica band inglese è stata, appena qualche ora fa, "Coming Back To Life", brano accreditato al solo David Gilmour originariamente pubblicato come ottava traccia dell'album del 1994 "The Division Bell".

Alle session di registrazione del brano - coordinate dal produttore Bob Ezrin - presero parte, oltre allo stesso Gilmour a chitarra e voce, anche gli altri due elementi storici della band Richard Wright - a organo e tastiere - e Nick Mason, a battiera e percussioni, con il supporto di Guy Pratt al basso, a sostituire il posto lasciato vacante da Roger Waters nove anni prima, nel 1985.

"Coming Back to Life" è diventata negli anni uno dei punti fermi nelle esibizioni di Gilmour sia con i Floyd che come solista: già passaggio obbligato durante il Division Bell Tour, il brano trovò spazio anche nelle setlist degli show semiacustici che l'artista tenne tra il 2001 e il 2002, oltre che durante i concerti solisti per il tour in supporto al disco solista "On an Island" nel 2006 e a quelli seguiti alla pubblicazione della più recente prova in studio del chitarrista, "Rattle That Lock", tra il 2015 e il 2016 - compreso in occasione della storia doppietta di show a Pompei del 7 e 8 luglio dello stesso anno.