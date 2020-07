Amy Winehouse, in arrivo la riedizione rimasterizzata in doppio vinile di 'Frank'

"Frank", il primo album consegnato ai mercati dalla compianta diva del soul britannico Amy Winehouse il 20 ottobre del 2003, sarà ripubblicato il prossimo 4 settembre come doppio vinile in versione rimasterizzata: il lavoro sui master originali è stato fatto presso il laboratorio Half Speed ​​Mastering degli Abbey Road Studios di Londra, le leggendarie sale in passato frequentate da giganti del rock come - tra gli altri - Beatles e Pink Floyd.

Ecco, di seguito, come saranno distribuite le tracce dell'album originale sulla quattro facciate dei due LP:

Lato A:

Stronger Than Me

You Sent Me Flying (Cherry)

Know You Now

Lato B:

Fuck Me Pumps

I Heard Love Is Blind

Moody's Mood For Love (Teo Licks)

(There Is) No Greater Love

In My Bed

Lato C:

Take The Box

October Song

What Is It About Men?

Help Yourself

Lato D:

Amy Amy Amy (Outro)