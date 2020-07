Amazon, grosse novità su artisti emergenti e Twitch

La società guidata da Jeff Bezos ha annunciato grandi novità riguardanti il suo coinvolgimento nell'industria musicale: nelle ultime ore Amazon ha comunicato due iniziative rivolte agli artisti emergenti e agli utenti di Twitch, la propria piattaforma video che sta acquistando sempre più popolarità tra band e artisti.

La prima, battezzata Breakthrough, sta riguardando per il momento gruppi e cantanti americani, inglesi e tedeschi - tra gli altri, Arlo Parks, Jay1, Kiana Ledé, Gabby Barrett, Provinz e Malik Harris - ed è stata configurata come un "piano globale personalizzato a lungo termine" che permetterà di agire nel marketing a livello globale e nella gestione dei contenuti video e audio: oltre alla possibilità di offrire in esclusiva su Amazon Music brani o documentari, la piattaforma di ecommerce compilerà anche delle vere e proprie playlist dedicata ai nomi aderenti al programma.

La seconda, Amazon Interactive Video Services, permetterà ad aziende e marchi - quindi anche alle etichette - di personalizzare il proprio canale della piattaforma Twitch per adattarlo meglio alle proprie esigenze: la soluzione è stata descritta dai responsabili dell'azienda come "una soluzione di streaming live veloce e facile da gestire ideale per la creazione di esperienze video interattive", che permetterà agli utenti di usufruire di un software dedicato in grado di trasmettere in tutto il mondo contenuti video a bassa latenza, grazie anche alla disponibilità di app specifiche per i sistemi operativi iOS e Android.

Amazon si sta così allineando ai grandi competitor come Spotify, Apple Music e Deezer, che rispettivamente con i servizi Radar, Up Next e Next stanno puntando sempre più al mercato di indipendenti ed emergenti: tuttavia il colosso di Seattle deve ancora risolvere il problema degli accordi di licenzia per l'utilizzo di musiche coperte da diritto d'autore sulla propria piattaforma video, che sta causando non pochi problemi ai creator presenti con un proprio canale su Twitch.