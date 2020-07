Le brevi di oggi, 16 luglio: Dodi Battaglia, Julia Stone, Residents

Verrà reso disponibile a partire dal prossimo 16 luglio l'audiolibro di "Lo sai che da vivo sei meglio che in TV?", autobiografia di Dodi Battaglia originariamente pubblicata (in formato tradizionale) nel 2015: alla realizzazione dell'opera hanno prestato la voce lo stesso artista e i doppiatori Christian Iansante, Chiara Colizzi e Mattea Serpelloni. La nuova versione del libro è stata ampliata con dieci capitoli nuovi non inclusi nella prima edizione scritti tra il 30 dicembre del 2016 - data dell'ultimo concerto tenuto dai Pooh - e oggi.

La cantante australiana Julia Stone ha reso disponibile il video del brano inedito "Break", prodotto da St. Vincent e Thomas Bartlett e realizzato con la collaborazione di Stella Mozgawa delle Warpaint e Bryce Dessner dei National.

La clip è stata diretta dal regista australiano Jessie Hill, che si è avvalso della coreografie di Andrew Winghart (in passato già al lavoro con Billy Eilish, Solange e Lorde).

La rivista italiana Čapek renderà disponibile a partire dal prossimo 20 luglio un fumetto - "The Teds" - basato su una sceneggiatura originale scritta dai Residents - originariamente pensata per David Lynch - e disegnato da Sergio Ponchione. Il numero della rivista può essere acquistato online a questo indirizzo al prezzo di 10 euro più 3 euro di spese di spedizione.

Valeria Marini ha reso disponibile il video del singolo "Boom": diretta da Valerio Matteu, la clip è stata girata presso il parco di divertimenti Cinecittà World, a Castel Romano.

"Boom" è stato scritto dalla stessa Marini in collaborazione con Giacomo Eva, già concorrente all'edizione 2019 del talent show televisivo "Amici".

