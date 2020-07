Ringo Starr: 'A 80 anni continuerò a suonare. E i concerti, oggi...'

L'ex batterista dei Beatles Ringo Starr ha concesso una lunga intervista a Rocìo Ayuso del quotidiano spagnolo El Pais in occasione del suo ottantesimo compleanno, caduto lo scorso 7 luglio e celebrato con un lungo evento Web - del quale Rockol ha riportato i passaggi salienti oltre che al video integrale - al quale hanno preso parte figure di spicco del panorama musicale internazionale come Dave Grohl, Ben Harper, Joe Walsh e Sheryl Crow.

Riguardo la compatibilità della sua ormai non più giovane età con l'attività di musicista, Starr non ha avuto dubbi:

"Sto suonando come non ho mai suonato prima, e ho intenzione di continuare anche dopo gli ottant'anni"

Ricordando la sua carriera nei Fab Four, l'artista ha spiegato:

"Eravamo dei ragazzini che arrivavano, suonavano, finivano nei guai e arrivederci alla prossima. [Essere nei Beatles] era un sogno impossibile diventato realtà. Ero nella migliore band del mondo. Insieme abbiamo fatto buona musica, ma abbiamo anche pagato un prezzo molto alto".

Starr ha anche espresso preoccupazione per lo stato nel quale versa l'industria dello spettacolo, in particolar modo per il settore della musica dal vivo:

"Ormai non ci sono quasi più locali dove poter suonare, oggi ci sono questi grandi concerti solo per fare soldi".

In chiusura non è mancata una menzione a "The Beatles: Get Back", documentario firmato dal popolare regista neozelandese Peter Jackson la cui uscita è stata ritardata a causa della pandemia da Covid-19: