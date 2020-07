Britney Spears, offensiva legale della madre Lynne per ottenere la tutela

Lynne Spears, la madre di Britney Spears, ha depositato presso il tribunale di Los Angeles documenti legali per essere coinvolta in prima persona nella gestione del patrimonio della figlia, dallo scorso anno ricoverata presso una struttura per la cura di disturbi mentali e dal 2008 messa dalle autorità sotto tutela personale e finanziaria del padre, Jamie Parnell Spears: a riferirlo è il sito americano The Blast, che ha pubblicato anche una copia delle carte consegnate ai giudici dove la donna chiede di essere coinvolta "in qualsiasi decisione" relativa ai beni mobili, immobili e finanziari intestati alla figlia.

L'ultima tornata di udienze aveva riportato all'attenzione delle cronache il movimento #freebritney, che da anni di batte perché la giustizia USA revochi la tutela alla quale la voce di "Oops!... I Did It Again" è stata sottoposta: per il prossimo 22 luglio alle 12 e 30 (ora locale) fan e sostenitori si sono dati appuntamento davanti alla Stanley Mosk Courthouse per una manifestazione pacifica in segno di solidarietà alla cantante, il cui patrimonio è stato stimato dai media americani in circa sessanta milioni di dollari.