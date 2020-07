AC/DC, guarda un raro video live del 1981

Nell'ambito delle celebrazioni per il quarantennale della pubblicazione - che cadrà il prossimo 25 luglio, e che verrà festeggiato anche da Rockol con un ampio speciale - di "Back in Black", il settimo album da studio consegnato agli annali dalla band dei fratelli Young e il primo con Brian Johnson al microfono, all'epoca chiamato a sostituire lo scomparso frontman originale Bon Scott, gli AC/DC hanno reso disponibile una rara clip dal vivo di "What Do You Do for Money Honey" registrata a Tokyo nel corso del tour in supporto al disco, che passò dalla capitale giapponese il 4 e il 5 febbraio del 1981.

Caricamento video in corso Link

"What Do You Do for Money Honey" figura come terza traccia di "Back in Black", tra "Shoot to Thrill" e "Given the Dog a Bone": la canzone, come tutte le altre del disco, fu fissata su nastro presso i Compass Point Studios di Nassau, alle Bahamas, soprattutto per ragioni fiscali, sotto la supervisione del produttore Robert John "Mutt" Lange. Le session furono funestate da diversi incovenienti, tra i quali diverse tempeste tropicali che causarono interruzioni di elettricità allo stabile che ospitava le sale di ripresa e problemi alla dogana, presso la quale fu trattenuta parte dell'attrezzatura importata dal Regno Unito da utilizzare durante le session.

Gli AC/DC hanno inaugurato la serie di uscite sul Web per il quarantennale di "Back in Black" con un video d'epoca di "You Shook Me All Night Long", primo singolo spedito sui mercati dalla band dopo la scomparsa di Scott.