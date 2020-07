Peter Gabriel, rimasterizzati e ripubblicati in vinile tutti gli album live

Tutti e quattro i dischi dal vivo consegnati ai mercati da Peter Gabriel nel corso della sua carriera torneranno a essere disponibili nei negozi in edizioni rimestarizzate e in formato vinile: a curare l'operazione è stato Tony Cousins presso gli studi newyorchesi Metropolis sotto la supervisione del tecnico del suono personale del già frontman e leader dei Genesis Richard Chappell. Tutti i titoli verranno accompagnati da un codice che permetterà agli acquirenti dei dischi di scaricare i file audio in alto risoluzione degli album corrispondenti.

La serie di uscite sarà inaugurata il prossimo 28 agosto dal doppio vinile di "Plays Live", originariamente pubblicato nel 1983, al quale seguiranno "Live In Athens 1987" - testimonianza dello show nella capitale greca che l'artista tenne nell'ambito del tour in supporto alla sua quinta fatica solista, "So" - il 25 settembre, "Secret World Live" del 1993 il 23 ottobre e, in ultimo, "Growing Up Live" del 2003, unico tra i titoli presi in considerazione a venire riproposto sotto forma di triplo vinile.