Rock, vendite USA nel 2020: Beatles in testa, seguiti dai Queen

A cinquant'anni dalla pubblicazione del loro ultimo disco di inediti in studio i Beatles sono l'unica rock band ad aver venduto, dall'inizio dell'anno alla fine dello scorso giugno, più di un milione di copie sul mercato americano: a rivelarlo è un report di Nielsen che aggrega le copie fisiche e digitali effettivamente smerciate e le conversioni in vendite degli stream registrati sulle principali piattaforme. Alle spalle dei Fab Four, che nei primi sei mesi dell'anno oltreoceano hanno venduto 1 milione e 94mila copie, si segnala un'altra band storica (e inglese), i Queen, con 768mila unità: sul gradino più basso del podio salgono gli unici "giovani" della top five, gli Imagine Dragons, con 593mila copie, seguiti da Fleetwood Mac (565mila) e Metallica (551mila).

Scendendo nel dettaglio, l'album rock più venduto nella prima parte del 2020 sul mercato americano è risultato essere "Greatest Hits" dei Queen del 1981 (448mila copie), seguito da "Diamonds" di Elton John (372mila copie), "Chronicle, vol. 1" dei Creedence Clearwater Revival (299mila), il "Greatest Hits" dei Journey (273mila) e "Rumours" dei Fleetwood Mac (265mila).

A certificare l'interesse dei mercati internazionali per i grandi classici del rock è arrivata, nelle ultime ore, la notizia di cinque canali tematici lanciati dalla piattaforma digitale SiriusXM dedicati ad altrettanti grandi artisti scomparsi o non più attivi nella propria formazione originale quali Beastie Boys, Bob Marley, Michael Jackson e Queen, che andranno ad aggiungersi a quello riservato a Prince, chiuso temporaneamente poi riattivato a grande richiesta.