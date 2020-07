Presidenziali USA, Kanye West non molla: c'è la candidatura ufficiale in Oklahoma

Pare non sia destinata ad arrestarsi, almeno per il momento, la corsa di Kanye West alle presidenziali americane del prossimo autunno: come riferito da TMZ nella notte di oggi, giovedì 16 luglio, il rapper di "Stronger" è stato ufficialmente accettato dal consiglio elettorale dello stato dell'Oklahoma nel novero dei candidati ammessi alla tornata elettorale. Il dato, di per sé, non implica che il cantante possa davvero di inserirsi come terzo incomodo nello scontro tra il presidente uscente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden, e non solo perché gli ultimi sondaggi danno il suo consenso presso l'elettorato d'oltreoceano non superiore ai due punti percentuali: Yeezus avrebbe infatti mancato la scadenza per presentare la propria candidatura in Florida, storicamente uno stato chiave per la conquista della presidenza USA. E c'è dell'altro.

Sempre secondo indiscrezioni non confermate raccolte da TMZ il rapper starebbe vivendo in questi giorni un episodio bipolare particolarmente acuto, che starebbe preoccupando i suoi familiari: il disturbo - che l'artista confessò lo scorso anno in un'intervista a David Letterman - l'avrebbe portato non solo a scaricare "l'ex amico" Donald Trump, ma anche a rilasciare dichiarazioni molto controverse nel corso di un'intervista a Forbes. "La sua famiglia e coloro che gli sono vicini sono preoccupati, ma credono che le cose si stabilizzeranno come in passato", ha spiegato alla testata americana una fonte anonima: "Il problema, questa volta, è che le sue uscite stanno causando problemi".