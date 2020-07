Simon Cowell diventa unico proprietario dei format X Factor e Got Talent

Simon Cowell ha acquisito la quota che Sony Music Entertainment deteneva nella joint venture - stretta a suo tempo con lo stesso produttore britannico - proprietaria dei format Got Talent e X Factor, entrambi creati da Cowell e lanciati rispettivamente nel 2006 e nel 2004. L'operazione, chiusa per una somma non resa nota e condotta personalmente da Cowell, è figlia di un'opzione di riacquisto mantenuta da Cowell nel corso dei rinnovi degli accordi rinegoziati negli anni con la major.

Sony Music manterrà nel proprio roster gli artisti nati professionalmente grazie ai format, come - ad esempio - Fifth Harmony (e Camila Cabello), One Direction, Little Mix, Leona Lewis, Susan Boyle e altri, oltre che ai cataloghi degli stessi. Cowell, dal canto suo, trasferirà la proprietà di tutti i format alla sua Syco Entertainment, del quale sarà unico proprietario.

"Voglio ringraziare Rob [Stringer, ad di Sony Music] e tutti i dirigenti, artisti e partner di Sony Music in tutto il mondo", ha fatto sapere in una nota Cowell: "E' stata una partnership unica e Sony mi ha sempre supportato nella creazione di formati televisivi. Gli show che abbiamo creato hanno scoperto moltissimi artisti straordinari nel corso degli anni (...). Abbiamo condiviso tutti risultati incredibili e, soprattutto, ci siamo divertiti molto".

"Non è stata una decisione facile da prendere", ha concluso Cowell: "Tuttavia a volte occorre dedicarsi personalmente alle cose che appassionano (...). Sono molto entusiasta accompagnare verso il futuro una Syco Entertainment indipendente e creativa".