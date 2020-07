Ghali ancora testimonial di Milano (assieme a Myss Keta)

Ai primi di maggio, all’inizio della “Fase 2” Ghali aveva assunto il ruolo di testimonial della sua città, Milano, alla ripartenza dopo il lockdown: il rapper aveva girato un video intitolato 'Un passo alla volta', nei luoghi ancora deserti del capoluogo lombardo.

Oggi il comune, tramite la piattaforma YesMilano, ha diffuso un altro video ancora con Ghali, assieme a Myss Keta, e altri personaggi cittadini per lo slogan “Milano è sempre quella, perché non è mai la stessa”. Il video è girato nei luoghi simbolo della città, dalla Scala alla Galleria, a quelli più recenti come CityLife, Fondazione Prada e il Bosco Verticale, Porta Venezia, e le periferie di a Bovisa e Baggio.

I personaggi coinvolti, oltre a Ghali e Myss Keta, sono Carlo Cracco, Stefano Boeri, Rossana Orlandi, Dave Dev, Italo Manca, Knowpmw, Aya Mohamed-Milanpyramid, Federico Galdangelo, i ballerini dell’Accademia del Teatro alla Scala, Nicolas Di Benedetto, i Canottieri San Cristoforo, Carolina Amoretti&le Fantagirls, Pierantonio Micciarelli e Marina Di Furia,

Ecco il video: