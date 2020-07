Bob Marley, per il 75° compleanno anche un concerto in streaming del figlio Ziggy

Continuano le celebrazioni del 75 ° compleanno di Bob Marley, che avrebbe compiuto gli anni lo scorso 6 febbraio: era nato nel 1945, e morì l'11 maggio 1981 per le metastasi al cervello causate da un melanoma non curato. Oltre canale radio “Bob Marley's Tuff Gong Radio” di SIRIUSXM, la pubblicazoine inPicture Disc di “Legend” il 19 luglio il figlio Ziggy terrà un concerto in streaming in collaborazione con CEEK Virtual Reality. Il concerto, denominato "Ziggy Marley - Bob Marley 75th Celebration (pt. 1)" diventerà un album digitale pubblicato il 31 luglio.

"Con l'innovativa tecnologia di Ceek, Ziggy Marley ha creato un'esperienza unica che ha le sue radici nella passione e nel senso di comunità di Bob Marley e onora l'eredità del padre riunendo le persone attraverso il potere della musica", ha dichiarato Bruce Resnikoff, Presidente e CEO di Universal Music Enterprises.