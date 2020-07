Kanye West dice addio alla candidatura a presidente degli U.S.A.

“Kanye West e i media stanno di nuovo facendo un gioco pericoloso”, scriveva Vulture qualche giorno fa. "Kanye West non andrebbe preso sul serio", scriveva Il Post, riassumendo la tormentata vicenda della sua candidatura a presidente, annunciata 10 giorni fa su Twitter. E infatti rapper avrebbe già rinunciato all'impresa, secondo il report di Intelligencer, rubrica del New York Magazine.

Secondo quanto scrive il magazine, Kanye West ha ingaggiato Steve Kramer, esperto di campagne elettorali, e il suo staff, che lo scorso weekend ha lavorato al progetto: raccogliere 100.000 firme per apparire sulle schede di Florida e nella Carolina del Sud, come terzo candidato, oltre a Dondald Trump e Joe Biden.

Kramer ha dichiarato che il suo staff ha lavorato per formalizzare la candidatura. Quando Il New York Magazine ha provato a contattare il responsabile comunicazione di Wayne, questo ha risposto in maniera generica una prima volta, poi è sparito. Kramer ha quindi detto al magazine "He's out". Kanye si è ritirato - così gli è stato riferito da chi lo aveva assunto, e che aspettava anche lui dettagli precisi, perché nel frattempo aveva messo al lavoro 180 persone tra staff e volontari. Non abbiamo dubbi che la vicenda andrà avanti, con Kanye West che esternerà la sua versione dei fatti.

