Dave Grohl: "All'inizio della carriera dei Foo Fighters avevo paura di salire sul palco"

Dave Grohl, lo sappiamo è uno dei re del palco, uno che non smette mai di suonare, neanche con una gamba rotta. I Foo Fighters sono una macchina da guerra del rock. Ma non è sempre stato così, anzi. In un'intervista per celebrare i 25 anni della band, ha rivelato che fu terrorizzato dal passare dalla batteria con i Nirvana a fare il frontman.

Uscire e stare in piedi al centro del palco.. Cazzo, ero abituato a stato seduto dietro una batteria da così tanto tempo che st stare di fronte alle persone... Come si muove il mio corpo? Cosa dico tra le canzoni? Queste sono le cose che ti passano per la testa e se non le senti o non hai quella connessione o fiducia, può essere fottutamente terrificante. Ed è stato così per otto, 10 o più anni. Ci è voluto molto tempo.

Insomma, oggi Grohl appare come una persona che ha tutto sotto controllo, ma prima era diverso: "Ora quando esco sul palco è normale 'Ehi. Va bene, andiamo.' Ma molto tempo fa, anche facendo interviste ... Ero timido. Ero solo insicuro, autocosciente. non riesco nemmeno a guardare le interviste di quei giorni di allora".

Ecco l'audio dell'intervista:

La band guidata da Dave Grohl si esibirà sul palco del festival i-Days il 12 giugno 2021, recuperando la data del 2020 posticipata per l'emergenza da Coronavirus