Le canzoni per l'estate di Springsteen: la playlist del Boss

"Summertime, summertime": questo il titolo della nuova puntata di "From my house to yours", lo show radiofonico di Bruce Springsteen per la E Streeet Radio, il canale tematico della piattaforma SiriusXM. Il Boss lo aveva registrato tempo fa, ma ne aveva rimandato la messa in onda a favore di una puntata dedicata a George Floyd, l'uomo di colore ucciso dalla polizia, e al movimento Black Lives Matters. La puntata è infine andata in onda oggi mercoledì 15 luglio, con canzoni di Beach Boys, Lana Del Ray, Sly and The Family Stone, Rolling Stones, Kendrick Lamar, R.E.M. Ecco la presentazione nella voce del Boss.

Ed ecco la playlist, dal brano dei Jamies che dà il titolo alla puntata, a Bobby Darin, a, Little Steven a tre canzoni dello stesso Boss.

Giusto ieri, Springsteen ha pubblicato una playlist che raccoglie tutte le puntate delle "live series", ovvero brani rari dal vivo pubblicati solo sulle piattaforme digitali, con un tema: amicizia, cover e, appunto, estate. Si parte, manco a dirlo, da "Born to run"