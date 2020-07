Metallica, l'annuncio di "S&M²"

Nel 1999 uscì “S&M”, album dal vivo in cui la band di San Francisco rivisitava i suoi classici in versione sinfonica con orchestra. 20 anni dopo la band ha proposto il film concerto "S&M²", arrivato nei cinema lo scorso ottobre (qua la recensione). La band ha fatto sapere che oggi alle 15 ora italiana verrà fatto un annuncio, con nuova musica. Presumibilmente il film verrà pubblicato in digitale e come album

Questa la preview:

Il concerto è stato inciso il 6 e 8 settembre 2019 al Chase Center di San Francisco, con la San Francisco Orchestra e contiene qeste canzoni.

SETLIST

Set 1:

The Ecstasy of Gold - Cover di Ennio Morricone (con San Francisco Symphony)

The Call of Ktulu (con San Francisco Symphony)

For Whom the Bell Tolls (con San Francisco Symphony)

The Day That Never Comes (con San Francisco Symphony)

The Memory Remains (con San Francisco Symphony)

Confusion (con San Francisco Symphony)

Moth Into Flame (con San Francisco Symphony)

The Outlaw Torn (con San Francisco Symphony)

No Leaf Clover (con San Francisco Symphony)

Halo on Fire (con San Francisco Symphony)



Set 2: