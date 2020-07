Le brevi di oggi, 15 luglio: Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, Will Butlre

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini hanno reso disponibile il video del loro singolo estivo "La isla", girato da Younuts!, ovvero Antonio Usbergo & Niccoló Celaia, registi noti per il lavoro sui clip di altri tormentoni. L'ereditiera popstar nei giorni scorsi ha era stata protagonista di una polemica con una testata che non aveva apprezzato il singolo prodotto da Takagi & Ketra: "'Siete i critici della sagra della salsiccia', aveva scritto su twitter, cancellando poi il post. Ecco il video:

Caricamento video in corso Link

---------------------------------

Will Butler (Arcade Fire) pubblicherà il suo secondo album solista "Generations" il 25 settembre per Merge: il seguito di "Everything now" (2017 è anticipato "Surrender", che si può ascoltare qua sotto.