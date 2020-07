Le brevi di oggi, 15 luglio: Manu Chao, Delmoro, Ferreri/Lamborghini

Manu Chao dal vivo in italia: il cantante suonerà al No Borders Music Festival 2020 Venerdì 7 Agosto (Ore 14:00) all'Altopiano Del Montasio. Il giorno dopo, Sabato 8 Agosto (sempre 14:00) sarà la volta di Mannarino, al Rifugio Gilberti in Località Sella Nevea – Chiusaforte (Ud).

I biglietti per i due nuovi concerti (prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita) saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 20 luglio solamente online su Ticketone.it.

---------------------------------

Torna Mattia Del Moro, in arte Delmoro. Il cantautore - friulano, classe 1985 pubblica il nuovo singolo “Lanthimos” per Carosello Records: disponibile da oggi 15 luglio, segue l'EP "Balìa"

---------------------------------

Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini hanno reso disponibile il video del loro singolo estivo "La isla", girato da Younuts!, ovvero Antonio Usbergo & Niccoló Celaia, registi noti per il lavoro sui clip di altri tormentoni. L'ereditiera popstar nei giorni scorsi ha era stata protagonista di una polemica con una testata che non aveva apprezzato il singolo prodotto da Takagi & Ketra: "'Siete i critici della sagra della salsiccia', aveva scritto su twitter, cancellando poi il post. Ecco il video:

---------------------------------

Will Butler (Arcade Fire) pubblicherà il suo secondo album solista "Generations" il 25 settembre per Merge: il seguito di "Everything now" (2017 è anticipato "Surrender", che si può ascoltare qua sotto.