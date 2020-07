Spotify disponibile in Russia e in altri dodici paesi

Nella giornata di ieri, 14 luglio, Spotify ha annunciato il suo debutto in Russia e in altri 12 paesi, principalmente dell'Est Europeo: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kazakistan, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia e Ucraina. Ora la piattaforma è disponibile in 92 paesi, e con l'aggiunta della Russia (144 milioni di abitanti) e degli altri stati (97 milioni) amplia ulteriormente il suo bacino d'utenza.

Sempre nella giornata di ieri, la piattaforma ha reso disponibili in Italia e in altri 26 paese due classifiche: Top Podcast e Podcast di Tendenza - continuando sulla linea che punta sempre più sul formato di programmi audio. U

na mossa che però proprio ieri ha subito un colpo negativo: un downgrade del titolo dell'azienda svedese da parte dell'analista di Wall Street Eric Sheridan (UBS), scettico sulle opportunita del podcasting. Nella nota ai suoi clienti Sheridan ha scritto: "L'argomentazione di chi sostiene il rialzo del titolo è che il podcasting cambierà materialmente la dinamica dei costi di approvvigionamento con l'industria della musica - siamo scettici sul fatto che questo avverà. Il podcasting ha molte più probabilità di ampliare la base di utenti di Spotify, le tendenze di coinvolgimento e la natura di utilità a lungo termine di Spotify più che alterare drasticamente il costo dei contenuti".