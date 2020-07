Facebook pronta a lanciare la sezione video?

Secondo quanto anticipato da Music Business Worldwide, Facebook avrebbe praticamente rotto gli indugi e, dopo anni fatti di tappe di avvicinamento al progetto e di negoziazioni per acquisirne i diritti dalle major, sarebbe ora pronta a sfidare YouTube sul suo stesso terreno: quello dei video.

L'indiscrezione che filtra da oltre oceano parla di una semplice mossa alla quale gli artisti o i gestori delle loro pagine - sempre con riferimento al mercato americano, per ora - sarebbero chiamati qualora desiderassero inserire nelle loro pagine i propri video ufficiali: selezionare una "levetta", pronta a comparire tra le loro opzioni in back end, che sposterebbe da off a on l'attivazione di un tab Video che, a quel punto, comparirebbe sul front end della loro pagina Facebook. La stessa mossa, operata al contrario, permetterebbe agli artisti di togliere video o bloccare l'opzione in qualsiasi momento.

Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi fondata, saremmo spettatori di un cambiamento imminente, poichè la scadenza fissata sarebbe quella del prossimo 1 agosto. Significherebbe anche che le negoziazioni tra Menlo Park e le major, di cui molto si era parlato verso la fine dello scorso anno, sono andate a buon fine. La portata dell'iniziativa, attesa da anni, alzerebbe sia l'asticella della monetizzazione per i titolari della musica registrata, improvvisamente protagonisti su un canale che ha superato i 2,6 miliardi di iscritti (e potenziali spettatori) nel mondo; sia il livello di competizione sul mercato pubblicitario che - salvo smentite in tal senso - sarebbe il finanziatore naturale di artisti e label e vedrebbe inasprirsi la competizione sulla raccolta tra Facebook e Google (proprietaria di YouTube).