Arisa scatenata sui social: ‘Rutto, scoreggio e amo il sole’

In questi giorni Arisa, come racconta lei stessa sul suo profilo Instagram, è impegnata, in mezzo alla natura, nelle prove del suo mini tour estivo, un tour che include, racconta la cantante lucana in un post, “un sacco di cose, vecchie e nuove, una proprio nuova nuova di zecca”. I post della voce di “Sincerità”, però, non contengono solo aggiornamenti per i fan sullo stato dei lavori. Qualche giorno fa Arisa ha infatti pubblicato un post che recita “Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa”. Il testo accompagna una foto che ritrae Arisa, al secolo Rosalba Pippa, al sole davanti a un campo di girasoli e ha suscitato l’entusiasmo dei follower della cantante, che hanno affollato il post di commenti come “L’artista può tutto”, “Una di noi”, “Ma io ti amo” o “Sei fantastica”.

Arisa è discograficamente ferma a “Una nuova Rosalba in città”, l’album che contiene anche il brano presentato dall’artista a Sanremo 2019 “Mi sento bene”. Il disco è il sesto per Arisa. Al momento gli appuntamenti dal vivo di Arisa sono due, il primo il 22 luglio a La Versiliana, a Marina di Pietrasanta, e il secondo il 29 luglio alla Casa del Jazz di Roma.