Katy Perry si esibirà (con alcuni inediti) al Tomorrowland Around the World

Come noto, quest’anno il Tomorrowland, lo storico festival belga di musica elettronica, si svolgerà a distanza e in digitale. Nello specifico, quello che per l’edizione 2020 è stato battezzato Tomorrowland Around The World, the digital festival predisporrà una piattaforma che permetterà ai partecipanti, sabato 25 e domenica 26 luglio, di esplorare il festival e vagare tra gli otto differenti palchi messi a disposizione. È di oggi la notizia che a capitanare la line-up di questa nuova versione della rassegna, scelta dagli organizzatori per far fronte alle limitazioni date dalle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, sarà Katy Perry. Si legge nella nota stampa che annuncia l’esibizione di Katheryn Elizabeth Hudson che per l’occasione la cantautrice statunitense presenterà in anteprima alcuni dei brani del suo prossimo capitolo discografico, “Smile”, in uscita il 14 agosto. La voce di “Roar” ha svelato la sua presenza al Tomorrowland Around the World attraverso una videochiamata a Martin Garrix:

Caricamento video in corso Link

“Ho sempre voluto essere parte di Tomorrowland, ne ho sempre seguito le sue fantastiche evoluzioni e innovazioni tecnologiche che hanno sempre caratterizzato questo festival”, ha commentato Katy Perry, proseguendo: “Sono così felice di partecipare a Tomorrowland Around The World, spero che la mia esibizione possa portare un sorriso a tutti quanti”.

Tutte le informazioni sul festival e su come prendervi parte le trovate sul sito del Tomorrowland.

La pubblicazione di “Smile”, ideale seguito di “Witness” del 2017, è stata posticipata al mese di agosto a causa del Coronavirus e delle sue ripercussioni sull’industria musicale. La cantante ha già messo a disposizione dei fan i singoli "Never Really Over", "Harleys in Hawaii", "Daisies" e la title track "Smile".