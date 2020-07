Concerti 2020, Van der Graaf Generator: rinviato al 2021 il tour

Avrebbe dovuto prendere il via a Roma il prossimo mese di settembre e invece niente da fare: il tour italiano dei Van Der Graaf Generator quest’anno non andrà in scena. Il promoter di Peter Hammill e soci ha fatto sapere che la tournée “a causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19” è stata rinviata al 2021. Le nuove date verranno rese note il prima possibile. Si legge nella nota di Barley Arts:

Chi avesse già acquistato il biglietto per uno dei concerti può momentaneamente tenerlo da parte in attesa di tutte le informazioni del caso: Barley Arts e il management della band sono attualmente al lavoro per fissare il recupero delle date e ne daranno comunicazione appena possibile.

Il tour della band progressive britannica era già stato spostato, causa virus, una prima volta. I live erano infatti inizialmente previsti per il mese di aprile ma la pandemia di Covid-19 non ne ha reso possibile lo svolgimento.

La formazione, discograficamente ferma a “Do Not Disturb” del 2016, manca dalla Penisola dal 2017, quando aveva portato il disco in tour toccando diverse città italiane.