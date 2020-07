Angel Olsen, i concerti in streaming sono (quasi) un'esperienza cosmica

Continua a muoversi il mondo dei concerti in streaming a pagamento: dopo gli esperimenti di Laura Marling (che un mese fa ha venduto oltre 6 mila biglietti digitali per lo show dalla Union Chapel di Londra) e in attesa di Nick Cave (che il 23 luglio trasmetterà al costo di 16 sterline una perfomance speciale registrata all'Alexanda Palace di Londra), ieri sera si è esibita Angel Olsen. la cantautrice americana ha tenuto il secondo show del suo format Cosmic Stream, per il pubblico europeo. Uno concerto in streaming a pagamento (biglietto a 15€).

Come nel caso di Laura Marling e Cave (come l'esperimento di Venerus in Italia), Olsen ha usato la piattaforme Dice: si acquista un biglietto tramite e 15 minuti prima arriva una notifica link privato per vedere lo show, in diretta (non è sempre così, peraltro: Nick Cave ha scelto di registrare il suo concerto del 23 luglio in anticipo e diffonderlo a diversi orari per ogni continente).

Alle 9 in punto parte lo show, dalla dalla Masonic Temple di Asheville: Olsen ha scelto di trasmettere i suoi concerti da luoghi suggestivi della città della North Carolina, e questo lo è: una loggia massonica, una sala circolare vuota, con sfondo una foresta disegnata. Ad aprire però è Hand Habits, nome d'arte di Meg Duffy: c'è un'artista spalla, come nei concerti veri. Hand Habits suona 20 minuti, in un anglo si intravede la Olsen, che poi la raggiunge per una bella cover a due voci di "Walls (Circus)" di Tom Petty. Olsen imbraccia quindi la chitarra elettrica e si esibisce per un'ora: come in altri show, la scaletta è a tema, con ben 6 brani su 10 da "Burn your fire for no witness", il suo secondo album, datato 2014.

L'esperienza non è forse cosmica come promette il titolo del format, è un po' straniante ma affascinante: c'è una sola camera, a mano e volutamente un po' instabile, quella della regista Ashley Connor che gira attorno alla cantante, ora da vicino rivelando dettagli, ora allotanandosi e fornendo dei totali della sala. In fondo si intravede la luce del giorno che filtra dalle porte (in America è pomeriggio). Olsen è perfetta per questo tipo di show, capace di costuire un'atmosfera ipnotica solo con la sua voce e la chitarra, creando una tensione che viene spezzata dalle poche chiacchiere tra un brano e l'altro e le pause per accordare.

Olsem avrebbe dovuto cantare in Italia quest'estate: una data a Torino al TOdays festival, e una all’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino. Lo streaming non sostituisce di certo il concerto. Ma anche questo è il futuro: vedremo sempre più format di questo genere e, presi per quello che sono - non concerti, ma esperienze streaming - è un modo interessante e diverso di fruire la musica.

(GS)