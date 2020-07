Sanremo Giovani 2021: selezioni in seconda serata ad ‘Ama Sanremo’

TV Blog ha divulgato alcune indiscrezioni relative alla prossima edizione del Festival di Sanremo e in particolare a Sanremo Giovani 2021. Scrive TV Blog che la prima parte delle selezioni per le Nuove Proposte avrà luogo il giovedì, in seconda serata, ma non oltre le 23: le puntate, cinque in tutto, saranno presentate in diretta da Amadeus, accompagnato da una giuria di esperti deputata a selezionare le Nuove Proposte. Il format è stato battezzato, riferisce sempre TV Blog, “Ama Sanremo”.

Sembra dunque ormai certo che a guidare per la seconda volta la kermesse sarà Amadeus, anche se l’ufficializzazione della sua posizione ancora non è arrivata. Nel corso di uno degli ultimi interventi a proposito di Sanremo 2021, il mese scorso, Amadeus aveva espresso il desiderio che il Festival acquisisca “ancora più importanza”, spiegando che “la musica sarà protagonista”.