Bruce Springsteen, guarda il film che racconta la storia di Asbury Park

È da qualche giorno disponibile in rete il docu-film "Asbury Park: lotta, redenzione, rock and roll" diretto da Tom Jones e dedicato al primo periodo della carriera di Bruce Springsteen e, in particolare, al contesto nel quale il Boss ha mosso in primi passi nel music biz, contesto che racconta, al di là della musica, della cittadina di Asbury Park e del New Jersey, finanche degli Stati Uniti degli anni Sessanta nel loro complesso, con un focus particolare sulle tensioni razziali che attraversavano il Paese e la perla del Jersey Shore.

La pellicola, che nel suo cast conta non solo il Boss ma anche, tra gli altri, Little Steven, Johnny Lyon, David Sancious e Vini Lopez, è dello scorso anno ed è transitata nelle sale cinematografiche italiane, distribuita da Nexo Digital, lo scorso mese di maggio per una speciale proiezione di tre giorni. Potete leggere qui la nostra recensione e qui gli approfondimenti che Rockol ha dedicato al film.